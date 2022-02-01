Когда полнолуние в феврале: точные дата и время

В феврале на небе можно будет увидеть полное небесное светило. Когда ожидать полнолуния в феврале 2022 года – читайте в материале.

Когда Земля находится между Солнцем и Луной, мы можем видеть полнолуние – это можно увидеть только один раз в месяц.

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В феврале полнолуние можно будет увидеть 16 числа в 19:57.

В этом месяце благоприятных дней гораздо больше, чем неблагоприятных поэтому не стоит медлить и откладывать свои дела до лучших времен.

Полнолуние в феврале / Фото Unsplash

Благоприятные дни в феврале

Счастливыми числами этого месяца будут 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21, 24 февраля. Это – хорошее время для того, чтобы завести новые знакомства и завершить дела.

Неблагоприятные дни в феврале

В этом месяце будет только 1 день – 26 февраля. В этот день не стоит начинать крупные проекты или решать финансовые вопросы.