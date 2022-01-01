Полная Луна появится, когда Земля будет расположена между Солнцем и Луной.

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Январское полнолуние можно будет увидеть 18 числа в 02:51.

Полнолуние в январе можно будет увидеть 18 числа / Фото Unsplash

Во время полнолуния в январе можно разобраться с финансовыми делами – светило будет способствовать удачному результату.

Благоприятные дни ноября

Благоприятными будут такие числа месяца: 7, 12, 23, 27 января. В эти дни можно завершить дела, которые долго откладывались и ждать хороших новостей.

Неблагоприятные числа ноября

Неблагоприятными днями будут 2, 9, 18, 25 января. В эти дни лучше не начинать новых проектов, а посвятить время семье и уходу за собой.