Повня з’являється, коли Земля буде розташована між Сонцем та Місяцем.

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Січневу повню можна буде побачити 18 числа о 02:51.

Повню в січні можна буде побачити 18 числа / Фото Unsplash

Під час повного місяця в січні можна розібратися з фінансовими справами – світило сприятиме вдалому результату.

Сприятливі дні листопада

Сприятливими будуть такі числа місяця: 7, 12, 23, 27 січня. У ці дні можна завершити справи, які довго відкладалися та чекати на хороші новини.

Несприятливі числа листопада

Несприятливими днями будуть 2, 9, 18, 25 січня. У ці дні краще не починати нових проєктів, а присвятити час родині та догляду за собою.