Повня – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. У грудні 2021 року повний Місяць можна буде побачити 19 грудня – у День Святого Миколая.

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Повня настане 19 грудня о 7:38.

Період повного місяця хороший для спокійного відпочинку, роздумів та рефлексії. У цей день також можна зустрітись із друзями та провести час із рідними.

Повний Місяць можна побачити вранці 19 грудня / Фото Unsplash

Сприятливі дні у грудні

5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 грудня будуть сприятливими днями у місяці. Ці дні ідеально підходять для важливих рішень та справ.

Несприятливі дні у грудні

3, 19, 29 та 30 грудня будуть несприятливими для нових починань. У ці дні краще присвятити час собі та не робити поспішних рішень.