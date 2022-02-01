Коли Земля розташовується між Сонцем та місяцем, ми можемо побачити повню – це можна побачити лише один раз на місяць.
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У лютому повний Місяць можна буде побачити 16 числа о 19:57.
Цього місяця сприятливих днів набагато більше, ніж несприятливих – тож не варто зволікати та відкладати свої справи до кращих часів.
Повний місяць у лютому / Фото Unsplash
Сприятливі дні у лютому
Щасливими числами цього місяця будуть 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21, 24 лютого. Це – хороший час для того, щоб завести нові знайомства та завершити справи.
Несприятливі дні у лютому
Цього місяця буде лише 1 неприятливий день – 26 лютого. У цей день на варто починати великі проєкти чи фирішувати фінансові питання.