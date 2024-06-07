Этот случай произошел в Катовице.

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Как впоследствии рассказали правоохранители, они увидели взволнованную женщину, которая говорила по телефону и имела обеспокоенный и расстроенный вид.

В тот самый момент правоохранители заметили, как она вынула из сумочки толстые папки, похожие на банкноты, и, завернув их в кусок бумаги, выбросила в урну для мусора. Правоохранители подбежали к женщине, которая сразу же спросила их, или это они должны были прийти за деньгами

Почему женщина так поступила

Вскоре выяснилось, что за несколько часов до этого пенсионерке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей полиции, что разыскивает группу мошенников, которые грабят пожилых людей. Она сообщила, что во время обыска тайника преступников было найдено поддельное удостоверение на имя 77-летней женщины, а значит, ее сбережения теперь под угрозой.



Ситуация, которая произошла в Польше / Скриншот с видео

Чтобы защитить свои сбережения и помочь полиции, ей сказали снять в банке максимально возможную сумму. Чтобы выполнить указания мошенницы, женщина сняла со счета 50 тысяч злотых. Затем "полицейская" посоветовала выбросить деньги в мусорку.

Именно это и заметили полицейские. Прохожий, который также остановился и хотел спросить пожилую женщину, что произошло. Однако женщиной настолько манипулировали, что лишь вид полицейских в форме убедил ее в том, что она все это время разговаривала с телефонным мошенником.

Ранее британские супруги придумали способ есть в ресторанах и не платить. Полиция задержала пару и суд уже избрал им меру пресечения.