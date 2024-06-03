Но "гуляния" продолжались недолго, их уже задержала полиция.

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Какую схему придумали злоумышленники

Дело в том, что пара регулярно посещала различные рестораны, заказывая дорогие блюда. Они брали с собой своих детей, которым на момент совершения преступления, не было 18 лет.

Когда наступало время платить за ужин или обед, пара просто уходила, оставляя детей в заведении. Супруги объясняли, что идут в банкомат, чтобы снять деньги. Но, очевидно, назад они уже не возвращались. Через некоторое время дети просто убегали, когда персонал заведения этого не ожидал.



Пара ела в роскошных ресторанах и не платила / Фото Gareth Everett/Huw Evans Agency

Выяснилось, что 41-летний Бернард МакДонах и его жена Энн МакДонах не платили счета в заведениях в период с августа 2023 года по апрель 2024 года. На суде адвокат супругов отметил, что им искренне жаль и они просят прощения.

Какое наказание назначил суд

После тщательного расследования женщину приговорили к 12 месяцам заключения, а ее муж получил 8 месяцев. Кроме того, они должны оплатить:

2185,70 фунтов стерлингов компенсации,

1168 фунтов стерлингов за неоплаченные счета в ресторане,

1017 фунтов стерлингов за украденные из магазинов вещи.

Ранее мы писали о женщине из Южной Кореи, которая потеряла 50 тысяч долларов из-за дипфейка Илона Маска, который использовали мошенники. Сначала "Маск" добавился в друзья, а затем предложил пострадавшей инвестировать в свой проект 50 тысяч долларов.