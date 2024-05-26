Через некоторое время мужчина понял, что поступает неправильно, и остановил машину, чтобы не усугублять ситуацию.

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В чем признался мужчина

Причину его побега полицейские узнали чуть позже. Водитель признался, что у него никогда не было водительских прав.

Полицейские проверили его признание по реестру водительских прав. И действительно: у мужчины никогда не было водительских прав. Вероятно, что он управлял автомобилем более 35 лет, ни разу не сдав экзамен на вождение,

– сказала пресс-секретарь полиции Вера Школькова.

Какое наказание светит нарушителю

Сотрудники полиции запретили ему продолжать движение, а дальнейшее расследование теперь будет проводить ответственный административный орган. Мужчину ждут большие неприятности.

Нарушителю правил дорожного движения придется заплатить штраф в размере до 3000 евро и подождать до трех лет, если он все-таки решит получить водительские права.

Ранее мы писали о мужчине, который пытался пройти через установленный портал в Нью-Йорке, утверждая, что ищет точку входа в "другие измерения". Выходку мужчины зафиксировали на видео, где он попытался пройти через портал, но потом признал, что это не настоящий портал.