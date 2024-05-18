Его заметили с паспортом и чемоданом. Мужчина отметил, что он якобы ищет точку входа в "другие измерения".

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Выходку мужчины сняли на камеру. Позже в видеоролике можно было увидеть мужчину, который блуждает полукругом перед порталом, как начерчен его вход.

Было замечено, как он стыдливо повернулся к камере, а потом сказал:

Это не настоящий портал.

Мужчина хотел попасть в "другое измерение": смотрите видео

Зрителям соцсети X понравилось это видео. Вот, что они написали под видео:

"Я умираю со смеху".

"Этот человек подарил смех, что был очень нужен мне".

Что известно о портале

Ранее мы писали, что на нью-йоркской площади Flatiron South Public Plaza, установили 3,5-тонную интерактивную интерактивную инсталляцию Portal. Она в режиме реального времени соединяет Нью-Йорк и Дублин, позволяя пообщаться с людьми по ту сторону океана.

Однако люди начали использовать портал неправильно. Прохожие демонстрировали свои интимные зоны. Так, к примеру, модель, которая показала иностранцам грудь, рассказала, что считает их достойными этого зрелища.