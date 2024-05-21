Несмотря на то, что женщина обладает значительным состоянием и является меценаткой галереи, там отвергают ее попытки снять картину художника.
Смотрите также Мужчина всерьез хотел совершить путешествие через портал в Дублине: курьезное видео
Какова позиция Национальной галереи Австралии
В галерее заявили, что приветствуют публичный диалог относительно своей коллекции и экспозиций. И добавили, что все работы призваны вдохновлять австралийцев "исследовать, чувствовать и изучать искусство".
С 1973 года, когда Национальная галерея приобрела "Голубые полюса" Джексона Поллока, ведется динамичная дискуссия о художественных достоинствах произведений, находящихся в национальной коллекции и экспонирующихся в галерее,
– говорилось в заявлении представителей галереи.
Изображение, которое, вероятно, не слишком льстит самой богатой женщине Австралии, является одним из многих портретов, представленных в столичной галерее в Канберре.
Портрет самой богатой женщины Австралии / Фото Shutterstock
Сейчас портрет миллиардерши висит рядом с изображениями королевы Елизаветы II и футболиста Адама Гудса и будет выставлен до 21 июля.