Несмотря на то, что женщина обладает значительным состоянием и является меценаткой галереи, там отвергают ее попытки снять картину художника.

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Какова позиция Национальной галереи Австралии

В галерее заявили, что приветствуют публичный диалог относительно своей коллекции и экспозиций. И добавили, что все работы призваны вдохновлять австралийцев "исследовать, чувствовать и изучать искусство".

С 1973 года, когда Национальная галерея приобрела "Голубые полюса" Джексона Поллока, ведется динамичная дискуссия о художественных достоинствах произведений, находящихся в национальной коллекции и экспонирующихся в галерее,

– говорилось в заявлении представителей галереи.

Изображение, которое, вероятно, не слишком льстит самой богатой женщине Австралии, является одним из многих портретов, представленных в столичной галерее в Канберре.



Портрет самой богатой женщины Австралии / Фото Shutterstock

Сейчас портрет миллиардерши висит рядом с изображениями королевы Елизаветы II и футболиста Адама Гудса и будет выставлен до 21 июля.

Интересно! Художник Винсент Наматжир известен своими работами в жанре сатирического портрета. Он мастерски высмеивает людей во власти. Для художника это способ лишить представителей власти напыщенности из-за их титулов и влияния и показать их обычными людьми. Художник является правнуком выдающегося акварелиста Альбера Намаджири.