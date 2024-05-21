Попри те, що жінка володіє значними статками та є меценаткою галереї, там відкидають її спроби зняти картину художника.

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Яка позиція Національної галереї Австралії

У галереї заявили, що вітають публічний діалог щодо своєї колекції та експозицій. Й додали, що всі роботи покликані надихати австралійців "досліджувати, відчувати і вивчати мистецтво".

З 1973 року, коли Національна галерея придбала "Блакитні полюси" Джексона Поллока, ведеться динамічна дискусія про художні достоїнства творів, що перебувають у національній колекції та експонуються в галереї,

– мовилося у заяві представників галереї.

Зображення, яке, ймовірно, не надто лестить найбагатшій жінці Австралії, є одним з багатьох портретів, представлених в столичній галереї в Канберрі.



Портрет найбагатшої жінки Австралії / Фото Shutterstock

Наразі портрет мільярдерки висить поряд із зображеннями королеви Єлизавети II та футболіста Адама Гудса і буде виставлений до 21 липня.

Цікаво! Художник Вінсент Наматжир відомий своїми роботами у жанрі сатиричного портрета. Він майстерно висміює людей у владі. Для художника це спосіб позбавити представників влади пихатості через їхні титули й вплив і показати їх звичайними людьми. Художник є правнуком видатного аквареліста Альбера Намаджири.