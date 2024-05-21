Попри те, що жінка володіє значними статками та є меценаткою галереї, там відкидають її спроби зняти картину художника.
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Яка позиція Національної галереї Австралії
У галереї заявили, що вітають публічний діалог щодо своєї колекції та експозицій. Й додали, що всі роботи покликані надихати австралійців "досліджувати, відчувати і вивчати мистецтво".
З 1973 року, коли Національна галерея придбала "Блакитні полюси" Джексона Поллока, ведеться динамічна дискусія про художні достоїнства творів, що перебувають у національній колекції та експонуються в галереї,
– мовилося у заяві представників галереї.
Зображення, яке, ймовірно, не надто лестить найбагатшій жінці Австралії, є одним з багатьох портретів, представлених в столичній галереї в Канберрі.
Портрет найбагатшої жінки Австралії / Фото Shutterstock
Наразі портрет мільярдерки висить поряд із зображеннями королеви Єлизавети II та футболіста Адама Гудса і буде виставлений до 21 липня.