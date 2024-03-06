Произошло это спустя почти 3 десятилетия после преступления.

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Раскрытием дела занималось подразделение по борьбе с организованной автомобильной преступностью. Именно оно вернуло Ferrari 512M, которую воры похитили у пилота "Формулы-1" Герхарда Бергера 28 лет назад во время Гран-при Сан-Марино в Имоле в 1995 году.

Немалую роль в расследовании сыграла сама компания Ferrari. Автопроизводитель сообщил следователям, что проверил автомобиль по просьбе клиента, который приобрел машину у брокера в Британии. Впоследствии выяснилось, что автомобиль после угона поехал в Японию, а в конце 2023 года попал в Британию, где столичная полиция конфисковала Ferrari, чтобы предотвратить его вывоз из страны.

Мы быстро сработали с партнерами, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью, а также Ferrari и международными автосалонами, и это сотрудничество помогло нам понять историю автомобиля и предотвратить его вывоз из страны,

– сказал ведущий следователь Майк Пилбим.

Полиция все еще продолжает расследование, ведь никого пока не арестовали. Отметим, что в тот день в 1995 году мошенники похитили с парковки две машины:

512M Бергера,

F355 Жана Алези.

Машину последнего не нашли до сих пор.

Полиция нашла Ferrari пилота "Формулы-1" Герхарда Бергера / Фото Metropolitan Police

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