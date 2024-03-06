Сталося це через майже 3 десятиліття після злочину.

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Розкриттям справи займався підрозділ боротьби з організованою автомобільною злочинністю. Саме він повернув Ferrari 512M, яку злодії викрали у пілота "Формули-1" Герхарда Бергера 28 років тому під час Гран-прі Сан-Марино в Імолі в 1995 році.

Чималу роль у розслідуванні відіграла сама компанія Ferrari. Автовиробник повідомив слідчим, що перевірив автомобіль на прохання клієнта, який придбав машину у брокера у Британії. Згодом з'ясувалося, що автомобіль після викрадення поїхав до Японії, а наприкінці 2023 року потрапив до Британії, де столична поліція конфіскувала Ferrari, щоб запобігти його вивезенню з країни.

Ми швидко спрацювали з партнерами, включаючи Національне агентство по боротьбі зі злочинністю, а також Ferrari й міжнародними автосалонами, і ця співпраця допомогла нам зрозуміти історію автомобіля і запобігти його вивезенню з країни,

– сказав провідний слідчий Майк Пілбім.

Поліція все ще продовжує розслідування, адже нікого поки не арештували. Зазначимо, що в той день у 1995 році шахраї викрали з паркування дві машини:

512M Бергера,

F355 Жана Алезі.

Автівку останнього не знайшли й досі.

Поліція знайшла Ferrari пілота "Формули-1" Герхарда Бергера / Фото Metropolitan Police

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