Она решила, что это дрон, и пыталась оторваться от него, кружась по городу на автомобиле. Несмотря на все старания, ей никак не удавалось скрыться. Тогда женщина обратилась за помощью к своим коллегам, сообщив, что за ней следит дрон и оторваться она не может.

Это интересно Бинго – классика азартных игр: правила, история, виды

Оператор сказал ей возвращаться в участок, где ее встретит и поможет старший офицер. Коллеги рассказали, что нашли ее во дворе. Полицейская надела капюшон, и пыталась спрятаться от "дрона", который до сих пор висел в воздухе.

Однако офицеры быстро поняли, что яркая точка в небе, которую их коллега приняла за беспилотник, им не является. На самом деле это была планета Юпитер, которую там часто можно увидеть ночью при ясной погоде.

Все были очень обеспокоены. Поэтому вы можете представить себе ее красное лицо и смущение, когда ей сказали, что преследователь на самом деле находится за миллионы километров от нас,

– поделился сотрудник полиции.



Юпитер – настоящий преследователь полицейской / Фото Unsplash

Том Вуд, бывший заместитель руководителя полиции, рассказал, что эта история напомнила ему о похожем инциденте, который произошел много лет назад. Тогда молодой офицер нашел старую завернутую в тряпку вазу, и сказал всем, что это ваза династии Мин, которая стоит тысячи долларов. Это было не так, но с тех пор его не называли иначе как "Мин".

"Эта леди, вероятно, получила себе прозвище, которое будет с ней до конца ее карьеры. Об этой истории точно будут говорить еще несколько лет. То, как она с этим справится, – настоящее испытание", – сказал Том Вуд.

Читайте также В Праге мужчина переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд: он сам себя выдал