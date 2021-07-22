Неделю назад на Вацлавской площади он подошел к полицейским и попросил их помочь ему установить личность человека, который должен был быть задержан. На нем была неполная полицейская форма, поэтому настоящие правоохранители заподозрили, что что-то не так.

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Неопрятная и неполная форма, очень нестандартная просьба и запах алкоголя озадачили полицейских. Именно поэтому они попросили мужчину показать удостоверение. Его ответ их не удивил – он сказал, что забыл его дома,

– рассказала пресс-секретарь полиции Ирена Сейферт.



Псевдополицейский, который не хотел платить за проезд / Фото MP Praha

Тогда мужчина продиктовал свои данные, но полицейским нужно было поехать в отделение, чтобы проверить их. Поэтому они пошли туда вместе. В итоге оказалось, что мужчина в форме не работает в полиции и не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

Наконец он признался, что время от времени переодевается в форму полицейских или патрульных, чтобы бесплатно ездить на общественном транспорте.

Поскольку такое использование официальной формы спецслужб является правонарушением, дело мужчины передали на рассмотрение в административный орган. Что ему угрожает – пока неизвестно.