Райли – девятилетний золотистый ретривер. Поев острых чипсов ей стало плохо.

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Однако она нашла выход из ситуации – довольно оригинальный. Чтобы облегчить страдания Райли с задранным хвостом стала задом к работающему вентилятору. Это сняли на видео ее владельцы и поделились ним с пользователями сети. Надеемся, вентиляция помогла Райли.

Это наш 9-летний золотистый ретривер по кличке Райли. Однажды мы застали ее напротив работающего вентилятора. Мы подшучиваем над ней, потому что она съела несколько острых доритос накануне вечером,

– написали хозяева Райли.