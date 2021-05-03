Райлі – дев'ятирічний золотистий ретривер. Поївши гострих чіпсів їй стало зле.

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Проте вона знайшла вихід із ситуації – доволі оригінальний. Щоб полегшити страждання Райлі із задертим хвостом стала задом до працюючого вентилятора. Це зняли на відео її власники і поділилися ним з користувачами мережі. Сподіваємось, що вентиляція допомогла Райлі.

Це наш 9-річний золотистий ретривер на прізвисько Райлі. Одного разу ми застали її навпроти працюючого вентилятора. Ми жартуємо над нею, тому що вона з'їла кілька гострих дорітос напередодні ввечері,

– написали господарі Райлі.