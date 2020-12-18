Иногда люди играют в лотерею годами и не выигрывают ничего, но бывают случаи, когда кто-то становится миллионером, рискнув всего один раз.

В начале декабря бизнесмен Кваме Кросс из штата Вирджиния приобрел на автозаправочной станции 160 лотерейных билетов, сообщает CNN. В каждом билете он указал одни и те же цифры – 7, 3, 1, 4. Американец выбрал именно их, потому что где-то их увидел, и ему подсказало предчувствие.

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В субботу, 5 декабря, стало известно, что мужчина не только указал верные цифры, но и отгадал их порядок. По данным Virginia Lottery Pick 4, такой шанс выпадает всего 1 раз на 10 тысяч случаев.

Размер главного приза лотереи Pick 4 составляет 5000 долларов (почти 140 тысяч гривен). Так как у Кваме было 160 выигрышных билетов, эта сумма увеличилась в 160 раз и составила 800 тысяч долларов (22,2 миллиона гривен).

Я подумал, что это невозможно! Чтобы убедиться, я проверял числа 82 раза,

– говорит счастливый победитель.



Кваме Кросс выиграл 800 тысяч долларов в лотерею / Фото Virginia Lottery

В разговоре с организаторами лотереи, Кваме Кросс рассказал, что не планирует немедленно начинать тратить деньги, а хорошо подумает, как их использовать.