Іноді люди грають в лотерею роками, і не виграють нічого, але трапляються випадки, коли хтось стає мільйонером, ризикнувши всього один раз.

На початку грудня бізнесмен Кваме Кросс зі штату Вірджинія придбав на автозаправній станції 160 лотерейних білетів, повідомляє CNN. У кожному білеті він вказав одні й ті ж самі цифри – 7, 3, 1, 4. Американець обрав саме їх, тому що десь їх побачив, і йому підказало чуття.

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У суботу, 5 грудня, стало відомо, що чоловік не лише вказав правильні цифри, а й відгадав їх порядок. За даними Virginia Lottery Pick 4, такий шанс випадає всього 1 раз на 10 тисяч випадків.

Розмір головного призу лотереї Pick 4 складає 5 тисяч доларів (майже 140 тисяч гривень). Оскільки у Кваме було аж 160 виграшних білетів, ця сума збільшилася у 160 разів та склала 800 тисяч доларів (22,2 мільйона гривень).

Я подумав, що це неможливо! Щоб переконатися, я перевіряв числа 82 рази,

– каже щасливий переможець.



Кваме Кросс виграв 800 тисяч доларів у лотерею / Фото Virginia Lottery

У розмові з організаторами лотереї, Кваме Кросс розповів, що не планує негайно починати витрачати гроші, а добре подумає, як їх використати.