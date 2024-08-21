Известно, что парень, который угнал автобус, имеет расстройство аутистического спектра (РАС).

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Впоследствии свидетели и пассажиры рассказали полиции, что автобус шел по маршруту без инцидентов. Во время рейса пассажиры не пострадали, но автобус получил некоторые повреждения. Полицию привлекли водители автопарка, которые заметили исчезновение автобуса.

Тогда правоохранители задержали 15-летнего водителя и передали отцу.

Какой была мотивация парня

По словам следователей, парень во время общения не скрывал, что хотел "понять, что чувствуют водители за рулем таких транспортных средств".

Накажут ли родителей парня, в полиции не сообщили.