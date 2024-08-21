Відомо, що хлопець, який викрав автобус, має розлад аутистичного спектру (РАС).

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Згодом свідки та пасажири розповіли поліції, що автобус йшов маршрутом без інцидентів. Під час рейсу пасажири не постраждали, але автобус отримав деякі пошкодження. Поліцію залучили водії авто парку, які помітили зникнення автобуса.

Тоді правоохоронці затримали 15-річного водія та передали батькові.

Якою була мотивація хлопця

За словами слідчих, хлопець під час спілкування не приховував, що хотів "зрозуміти, що відчувають водії за кермом таких транспортних засобів".

Чи покарають батьків хлопця, в поліції не повідомили.