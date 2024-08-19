Попри курйозність ситуації, поліція занепокоєна інцидентом.
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Правоохоронці, які прибули на виклик, вважають, що хлопця могли навмисно заштовхати у поштомат. Наразі відомо, що хлопець не міг самотужки вибратися з пастки. Саме тому довелося викликати рятувальників та поліції.
У Німеччині хлопець застряг у поштоматі / Фото DPA
В якому стані хлопець
Рятувальники повідомили, що підліток не постраждав, оскільки у нього була з собою вода. Поліція наразі не може точно сказати, як школяр опинився в ящику для посилок.
На щастя, стан хлопця задовільний. Він не потребує госпіталізації.