Відомо, що кит з'явився перед ним біля Золотого узбережжя Квінсленда.

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Величезна тварина зіткнулася з його човном та ще й вдарила чоловіка по обличчю хвостом. Унаслідок удару чоловік знепритомнів. На щастя, у човні був його друг. Він та гонщики на гідроциклах викликали службу порятунку. Рятувальники змогли повернути людей на берег, а потім доправили пораненого рибалку в лікарню.

В якому стані чоловік

Служба порятунку Квінсленда повідомила, що стан чоловіка стабільний, але його пам'ять залишається неясною.

Ми вже бачили зіткнення китів із човнами, але не з людиною, яка сидить у ньому. Спочатку ви трохи не вірите в те, що це сталося, але реагуєте. Коли ми прибули на місце, то виявили, що саме це і сталося,

– сказав співробітник служби швидкої допомоги Скотт Браун.

Співробітник морської рятувальної служби Джон Мюррей також був вражений. Він зізнався, що за 22 роки роботи ніколи не чув, щоб кит вдарив когось у нерухомому човні.

Після цього інциденту поліцейські закликали людей зберігати пильність, особливо тих, хто вирушає на риболовлю або катається на човні в сезон китів.