Так, скажімо, 26-річна Емі Кемпбелл, яка придбала альбом Кейсі Масгрейв на касеті, не знала, як її відтворити.

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Вона додала, що попри компактність касет, їх, на відміну від вінілу, важко відтворити.

Ви повинні швидко перемотувати вперед, назад, робити паузи та відтворювати, щоб знайти потрібну пісню,

– поскаржилася дівчина.

Тим часом батьки дітей, що належать до покоління Z, тішиться. Адже повернення у моду касет і програвачів до них, змушує їх згадати свою молодість.

Попит на касети різко зростає

Як ми бачимо, новітні технології не завадили молодим аудіофілам слухати музику на старих пристроях. Насправді продажі касет зросли: 2023 року їх було продано понад 430 000 – приблизно в 5 разів більше, ніж було продано майже десять років тому.

Подібним чином продажі вінілу різко зросли в останні роки, перевищивши продажі компакт-дисків у 2023 році, частково завдяки фан-базам надзвичайно популярних виконавців, таких як Тейлор Свіфт.