Несмотря на курьезность ситуации, полиция обеспокоена инцидентом.

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Правоохранители, прибывшие на вызов, считают, что парня могли намеренно затолкать в почтомат. Известно, что парень не мог самостоятельно выбраться из ловушки. Именно поэтому пришлось вызвать спасателей и полицию.



В Германии парень застрял в почтомате / Фото DPA

В каком состоянии парень

Спасатели сообщили, что подросток не пострадал, поскольку у него была с собой вода. Полиция пока не может точно сказать, как школьник оказался в ящике для посылок.

К счастью, состояние парня удовлетворительное. Он не нуждается в госпитализации.