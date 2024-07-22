Моет 20 минут, а сушит час: как выглядит подросток с самыми длинными волосами в мире

Волосы Рубена Локса Твиса-младшего длиной в 161 сантиметр. Они достигают чуть ли не до земли.

Недавно Румейса Гелги из Турции, которая является самой высокой женщиной на планете, удивила новыми рекордами. Ее рост – более двух метров.

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Парень с самыми длинными волосами

Рубен не стригся с двух лет, поэтому побил рекорд, установленный индийцем. В прошлом году Сидакдип Сингх Чахал имел волосы длиной в 146 сантиметров.



Рубен держит волосы в руках / Фото Книги рекордов Гиннеса

В детстве Рубен боялся машинки для стрижки, поэтому родители позволили ему отрастить волосы. Впоследствии появилась и другая мотивация, ведь 17-летний парень – коренной американец, который принадлежит к племени лакота. Он живет в Южной Дакоте.

У нас в племени лакота принято отращивать длинные волосы. Это часть нашего наги (духа). Это то, кем я являюсь. Я горжусь тем, что представляю свою семью и народ лакота,

– говорит парень.



Подросток продолжает культурные традиции своего племени / Фото Книга рекордов Гиннеса

Он заплетает волосы в тугую косичку, но сначала моет их с шампунем и кондиционером. Ежедневно на это уходит около 20 минут. Чтобы волосы стали сухими, нужен час, а чтобы расчесать их и заплести, Рубен тратит 10 минут.

Парень не хочет стричься и радуется, что установил рекорд. Он надеется, что это заставит его семью и племя гордиться. Однако такие длинные волосы имеют и свои недостатки: они застревают в дверцах автомобилей и цепляются за ручки душевых кабин.

Подросток с самыми длинными волосами: как был установлен рекорд

Рубен пошел в парикмахерскую, чтобы измерение было точным. Его волосы расплели, вымыли и расчесали, а затем выложили на стол, чтобы определить самую длинную прядь.



Рубен в парикмахерской / Фото Книги рекордов Гиннеса

Для точного результата волосы измеряли трижды. Среднее значение стало официальным рекордом Рубена. Парень говорит, что держать рекорд увлекательно. К тому же многие говорили ему, что он вдохновил их отрастить собственные волосы.



Волосы Рубена, заплетенные в косу, поражают длиной / Фото Книга рекордов Гиннеса

Рубену нет 18 лет, поэтому он пока является только подростком с самыми длинными волосами. Но он сможет претендовать на титул человека с самыми длинными волосами, ведь сейчас такого рекордсмена среди живых людей нет. В 1949 году глава индуистского монастыря Свама Пандарасаннадхи имел волосы почти 8 метров длиной. Среди подростков рекорд принадлежал Ниланше Пател из Индии, которая отрастила косу до двух метров. Однако в 2021 году отрезала ее и подарила музею.