Что написали на руководстве

Стив Джобс и Майк Марккула в 1980 году подписали пособие для Джулиана Брюера, чей отец, Майк Брюер, перед тем договорился об исключительных правах на распространение продукции Apple в Великобритании, а затем стал первым управляющим директором Apple Computer в Соединенном Королевстве.

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Тогда никто не мог и подумать, что через 40 лет эту книгу с техническими характеристиками и инструкциями по использованию Apple II продадут в сотни раз дороже чем сам компьютер – за 787 484 долларов (почти 21 миллион гривен).

В 1980 году Джулиан Брюэр был подростком. Он до сих пор помнит, как работал и писал игры за компьютером Apple II в своей комнате, когда папа позвал его, чтобы встретить гостей. Ими были Стив Джобс и Майк Марккула. Мальчик попросил их подписать его руководство по использованию Apple II.

Джулиан, твое поколение – первое, что растет вместе с компьютерами. Иди и изменени мир,

– написали на обложке соучредители Apple.



Пособие к Apple II, подписанное для Джулиана Брюэра / Фото RR Auctions

В определенной степени этот текст стал пророческим. Джулиан Брюэр действительно достиг большого успеха в мире технологий. Он писал обзоры на игры для журнала Apple User, а позже преподавал в Имперском колледже Лондона и работал в IBM. Когда Джулиан получил степень MBA в Уортоне, он создал несколько успешных небольших предприятий, занимавшихся разработкой программного обеспечения и игр.

Компьютер Apple II

Apple II стал первым персональным компьютером, производство которого было серийным. Компания Apple запустила его в 1977 году, и продажи продолжались вплоть до 1990-х годов. За все это время было изготовлено и продано 5 – 6 миллионов экземпляров.

Компьютер стал прорывом на тогдашнем технологическом рынке, ведь обладал рядом уникальных возможностей. Среди них – цветной графический режим, воспроизведения звука и встроенный интерпретатор языка BASIC.

Кроме того, Apple II были первыми компьютерами, ориентированными на обычных людей, а не на опытных и продвинутых пользователей.

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