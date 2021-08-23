Чим особливий цей посібник

Стів Джобс та Майк Марккула у 1980 році підписали посібник для Джуліана Брюера, чий батько, Майк Брюер, перед тим домовився про виключні права на розповсюдження продукції Apple у Великій Британії, а згодом став першим керуючим директором Apple Computer в Об'єднаному Королівстві.

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Тоді ніхто не міг і подумати, що через 40 років цю книгу з технічними характеристиками та інструкціями з використання Apple II продадуть у сотні разів дорожче за сам комп'ютер – за 787 484 доларів (майже 21 мільйон гривень).

У 1980 році Джуліан Брюер був підлітком. Він досі пам'ятає як працював і писав ігри за комп'ютером Apple II у своїй кімнаті, коли тато покликав його, щоб зустріти гостей. Ними були Стів Джобс і Майк Марккула. Тож хлопчик попросив їх підписати його посібник з використання Apple II.

Джуліане, твоє покоління – перше, що зростатиме разом із комп'ютерами. Іди і зміни світ,

– написали на обкладинці співзасновники Apple.



Посібник до Apple II, підписаний для Джуліана Брюера / Фото RR Auctions

Певною мірою цей текст став пророчим. Джуліан Брюер і справді досягнув великого успіху у світі технологій. Він писав огляди на ігри для журналу Apple User, а пізніше викладав в Імперському коледжі Лондона та працював в IBM. Коли Джуліан отримав ступінь MBA у Вортоні, він створив кілька успішних невеликих підприємств, що займалися розробкою програмного забезпечення та ігор.

Комп'ютер Apple II

Apple II став першим персональним комп'ютером, виробництво якого було серійним. Компанія Apple запустила його у 1977 році, і продажі тривали аж до 1990-х років. За весь цей час було виготовлено та продано 5 – 6 мільйонів екземплярів.

Цей комп'ютер став проривом на тодішньому технологічному ринку, адже володів рядом унікальних можливостей. Серед них – кольоровий графічний режим, відтворення звуку та вбудований інтерпретатор мови BASIC.

Крім того, Apple II були першими комп'ютерами, орієнтованими на звичайних людей, а не на досвічених та просунутих користувачів.

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