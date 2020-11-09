Даже если приготовление еды – не ваш конек, с этими устройствами вы начнете получать удовольствие от процесса.

Бывало ли такое, что вы слишком долго и утомительно готовили вроде как простое блюдо? А что, если это можно делать гораздо удобнее и быстрее? Развлечения 24 подготовили для вас подборку интересных гаджетов с AliExpress, которые позволят эффективнее проводить время на кухне.

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Мельничка для трав

Скорее всего у вас на кузне есть похожая мельничка для перца и других специй. Это устройство позволит измельчить свежую зелень за несколько секунд.

Доска-дуршлаг

Эта доска позволит вам оставить кухонные поверхности сухими и чистыми. Вы можете одновременно избавиться от лишней жидкости и нарезать овощи прямо над раковиной.

Форма для льда, который влезет в бутылку

Иногда не хватает времени охлаждать напиток в холодильнике, а бутылку нужно взять с собой. Тогда на помощь придет лед, который влезет даже в узкое горлышко.

Носик, чтобы сливать воду

Такая насадка подойдет для любой посуды и позволит слить жидкость даже одной рукой. А самое важное то, что все содержимое точно останется внутри.

Сковородка для вафель

Вафли дома можно приготовить даже если нет специальной вафельницы. Такая сковородка поможет разнообразить ваши завтраки.

Держатель для нарезки лука

Идеальные кольца, никаких порезов, слез и запаха от рук – все это возможно благодаря такому незатейливому устройству.

Отбиватель и маринатор для мяса

Полезный прибор для все любителей стейков, барбекю и гриля. Этот девайс поможет маринаду глубже проникнуть в мясо и отобьет его для мягкости.

Безопасная открывашка для консервных банок

Эта открывашка сделает свою работу, не оставит острых зубчиков на банке. Безопасность прежде всего!

Нож для чистки рыбы

Чистить рыбу – не самая приятная забота. Такой нож позволит сделать это гораздо быстрее и удобнее.

Держатель для горячего

Интересная альтернатива текстильным прихваткам для горячей посуды.

Скалка с регулятором толщины теста

Иногда бывает трудно понять насколько сильно нужно раскачать тесто для выпечки. С этим гаджетом вы сможете выбрать нужную толщину, обозначенную в рецепте, и он отмеряет все за вас.

Защитная насадка для пальцев

Поможет нарезать только продукты, а пальцы оставить в безопасности.

Вакуумная пробка для вина

Находка для тех, у кого часто остается недопитая бутылка вина, а закрыть ее нечем. Эта вакуумная пробка без проблем подойдет к любой бутылке и поможет сохранить вкус и аромат напитка.

Силиконовые крышки для хранения продуктов

Неиспользованные продукты часто подсыхают в холодильнике. Силиконовые крышки, которые сильно растягиваются, помогут сохранить овощи и фрукты свежими. Кроме того, они подойдут еще и для посуды и пластиковых контейнеров.

Мерная ложка с весами

Компактная ложка, что занимает меньше места, чем стационарные весы.