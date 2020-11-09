Навіть якщо приготування їжі – не ваш коник, з цими приладами ви почнете отримувати задоволення від процесу.

Чи бувало таке, що ви занадто довго та виснажливо готували начебто просту страву? А що, якщо це можна робити значно зручніше та швидше? Розваги 24 підготували для вас добірку цікавих гаджетів з AliExpress, які дозволять ефективніше витрачати час на кухні.

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Млинок для трав

Швидше за все у вас на кухні є подібний млинок для перцю та інших спецій. Цей прилад дозволить мілко подрібнити свіжу зелень за декілька секунд.

Дошка-друшляк

Ця дошка дозволить вам залишити кухонні поверхні сухими та чистими. Ви можете одночасно позбутися зайвої рідини та нарізати овочі прямо над раковиною.

Форма для льоду, який поміститься в пляшку

Іноді немає часу охолоджувати напій у холодильнику, а пляшку з напоєм потрібно взяти із собою. Тоді на допомогу прийде лід, який поміститься навіть у вузьке горлечко.

Носик, щоб зливати воду

Така насадка підійде для будь-якого посуду і дозволить злити рідину навіть однією рукою. А найважливіше те, що увесь вміст точно залишиться всередині.

Сковорідка для вафель

Вафлі вдома можна приготувати навіть якщо немає спеціальної вафельниці. Така скоровідка допоможе урізноманітнити ваші сніданки.

Тримач для нарізки цибулі

Ідеальні кільця, ніяких порізів, сліз та запаху рук – усе це можливо завдяки такому невигадливому пристрою.

Відбивач і маринатор для м'яса

Корисний прилад для усіх любителів стейків, барбекю та грилю. Цей девайс допоможе маринаду глибше проникнути у м'ясо та ще й відіб'є його для м'якості.

Безпечна відкривачка для консервних банок

Ця відкривачка зробить свою роботу, не залишивши гострих зубчиків на банці. Безпека – понад усе!

Ніж для чищення риби

Чищення риби – не найприємніша турбота. Такий ніж дозволить це зробити набагато швидше та зручніше.

Тримач для гарячого

Цікава альтернатива текстильним прихваткам для гарячого посуду.

Качалка з регулятором товщини тіста

Іноді буває важко зрозуміти наскільки сильно потрібно розкачати тісто для випічки. З цим гаджетом ви зможете обрати потрібну товщину, зазначену у рецепті, і він відміряє усе за вас.

Захисна насадка для пальців

Допоможе нарізати лише продукти, а пальці залишити у безпеці.

Вакуумний корок для вина

Знахідка для тих, у кого часто залишається недопита пляшка вина, а корок у неї вже не влізає. Ця вакуумна пробка без проблем підійде до будь-якої пляшки та допоможе зберегти аромат і смак напою.

Силіконові кришки для зберігання продуктів

Невикористані продукти часто підсихають у холодильнику. Силіконові кришки, які сильно розтягуються, допоможуть зберегти овочі та фрукти свіжими. Крім того, вони підійдуть ще й до посуду та пластикових контейнерів.

Мірна ложка з вагами

Компактна ложка, що займає менше місця, ніж стаціонарні ваги,