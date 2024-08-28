Британец заметил под обоями "загадку" 50-летней давности

Мужчина взялся за перепланировку своего дома, но заметил тайное послание под старыми обоями. Выяснилось, что такое послание оставила еще в 1975 году Эйлин Уолмсли.

Эту историю мужчина рассказал на форуме Reddit.

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Впечатляет, но мужчина связался с женщиной, которая была подростком, когда написала сообщение. Сейчас ей уже за 60 лет. Один из пользователей рассказал, что Эйлин написала загадку, когда родители переделывали ее комнату.

Я здесь, ты там, нас разделяет только время. Какое это – будущее? Или я – прошлое? Единственный ответ на этот вопрос – ты мое будущее, я – твое прошлое. Желаю вам хорошего дня,

– говорилось в написанном послании.

Женщина рассказала, что ей было приятно узнать, что ее стихотворение вызвало улыбку на чьем-то лице спустя почти 50 лет.



Послание 50-летней давности / Фото Reddit

Комментируя этот пост, другие пользователи начали делиться своими историями о том, как они оставляли или находили "секретные" послания в неожиданных местах: