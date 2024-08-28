Поэтому, пока свет и связь еще есть Укрпочта поздравила украинцев с Рождеством и Новым годом.

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Соответствующее поздравление появилось 26 августа на странице Укрпочты. Очевидно, в компании так пошутили по поводу массовых отключений света в течение дня.

Поздравляем вас с Рождеством и Новым годом, пока есть свет и интернет, а мы живы,

– говорится в сообщении.

На фоне поздравления можно увидеть одно из отделений Укрпочты в Киеве и снегопад. Играет тихая рождественская мелодия.

Вот, как отреагировали на это люди в комментариях: