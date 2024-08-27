Из-за популярного рецепта поставщики начали не успевать доставлять огурцы в супермаркеты.
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Огуречный ажиотаж вызвал рецепт салата из:
- тертых огурцов,
- кунжутного масла,
- чеснока,
- рисового уксуса,
- масла чили.
Рецепт стал настоящим хитом, а исландские фермеры не смогли справиться со стремительным спросом. Директор по маркетингу SFG сказала, что сейчас исландские фермеры не успевают за спросом, но она надеется, что предложение вернется в норму "примерно через неделю".
Кто в этом "виноват"
Все началось с канадца Логана Моффитта, который имеет более 5,5 миллионов подписчиков в тиктоке. Начиная с июля 2024 года он делится огуречными рецептами почти ежедневно.
В рецепте, который захватил исландцев, Логан использует кунжутное масло, рисовый уксус, иногда также сливочный сыр, авокадо и даже копченый лосось.
Как приготовить салат из огурцов: смотрите видео