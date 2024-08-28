Эту историю мужчина рассказал на форуме Reddit.
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Впечатляет, но мужчина связался с женщиной, которая была подростком, когда написала сообщение. Сейчас ей уже за 60 лет. Один из пользователей рассказал, что Эйлин написала загадку, когда родители переделывали ее комнату.
Я здесь, ты там, нас разделяет только время. Какое это – будущее? Или я – прошлое? Единственный ответ на этот вопрос – ты мое будущее, я – твое прошлое. Желаю вам хорошего дня,
– говорилось в написанном послании.
Женщина рассказала, что ей было приятно узнать, что ее стихотворение вызвало улыбку на чьем-то лице спустя почти 50 лет.
Послание 50-летней давности / Фото Reddit
Комментируя этот пост, другие пользователи начали делиться своими историями о том, как они оставляли или находили "секретные" послания в неожиданных местах:
- "Мы делали нечто подобное, когда оклеивали бумагой кухню моей семьи. Я хочу сказать, что это было примерно в то же время, возможно, чуть позже, но до середины 80-х. Ну, не то чтобы похожи, это была кучка детей, которые вели себя глупо, хотя "Как поживает твоя летающая машина?" – звучит довольно неплохо";
- "Когда я сдавал выпускные экзамены 2005 года в Ирландии, я помню, как нашел случайный шкаф с граффити, датированным 1992 годом, которое тогда показалось мне доисторическим. Я добавил свое и датировал его, и просто безумие, насколько старой кажется моя хронология другим";
- "Мой отец сделал что-то похожее на это на стенах своего дома. Я почти забыл об этом до сих пор, и теперь я хочу узнать, что думал тот, кто делал ремонт".