Цю історію чоловік розповів на форумі Reddit.
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Вражає, але чоловік зв'язався з жінкою, яка була підлітком, коли написала повідомлення. Зараз їй уже за 60 років. Один із користувачів розповів, що Ейлін написала загадку, коли батьки переробляли її кімнату.
Я тут, ти там, нас розділяє тільки час. Яке це – майбутнє? Чи я – минуле? Єдина відповідь на це запитання – ти моє майбутнє, я – твоє минуле. Бажаю вам гарного дня,
– мовилося в написаному посланні.
Жінка розповіла, що їй було приємно дізнатися, що її вірш викликав посмішку на чиємусь обличчі через майже 50 років.
Послання 50-річної давнини / Фото Reddit
Коментуючи цей пост, інші користувачі почали ділитися своїми історіями про те, як вони залишали або знаходили "секретні" послання в несподіваних місцях:
- "Ми робили щось подібне, коли обклеювали папером кухню моєї родини. Я хочу сказати, що це було приблизно в той самий час, можливо, трохи пізніше, але до середини 80-х. Ну, не те щоб схожі, це була купка дітей, які поводилися нерозумно, хоча "Як поживає твоя літаюча машина?" – звучить досить непогано";
- "Коли я складав випускні іспити 2005 року в Ірландії, я пам'ятаю, як знайшов випадкову шафу з графіті, датованим 1992 роком, яке тоді здалося мені доісторичним. Я додав своє і датував його, і просто божевілля, наскільки старою здається моя хронологія іншим";
- "Мій батько зробив щось схоже на це на стінах свого будинку. Я майже забув про це досі, і тепер я хочу дізнатися, що думав той, хто робив ремонт".