Цю історію чоловік розповів на форумі Reddit.

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Вражає, але чоловік зв'язався з жінкою, яка була підлітком, коли написала повідомлення. Зараз їй уже за 60 років. Один із користувачів розповів, що Ейлін написала загадку, коли батьки переробляли її кімнату.

Я тут, ти там, нас розділяє тільки час. Яке це – майбутнє? Чи я – минуле? Єдина відповідь на це запитання – ти моє майбутнє, я – твоє минуле. Бажаю вам гарного дня,

– мовилося в написаному посланні.

Жінка розповіла, що їй було приємно дізнатися, що її вірш викликав посмішку на чиємусь обличчі через майже 50 років.



Послання 50-річної давнини / Фото Reddit

Коментуючи цей пост, інші користувачі почали ділитися своїми історіями про те, як вони залишали або знаходили "секретні" послання в несподіваних місцях: