Детали она рассказала в своем тиктоке.

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Что произошло в доме женщины

Симона Андерсон поделилась кадрами, снятыми в ее кухне после возгорания посудомоечной машины. По ее словам, она никогда не думала, что подобное может произойти, но теперь, когда ее семья осталась без дома на несколько месяцев, она пытается предупредить других об опасности.

Мать двоих детей рассказала журналистам, что в ночь пожара включила посудомоечную машину и легла спать. Раньше она всегда так делала. Но в два часа ночи неожиданно проснулась от звука пожарной сигнализации и запаха гари.

Я сразу же разбудила мужа Пола, который побежал вниз, чтобы проверить. Он обнаружил, что вся наша посудомоечная машина была охвачена пламенем. Побежал наверх, чтобы сказать мне, что нам нужно забрать детей и уйти, что мы и сделали,

– объяснила женщина.

Посудомоечной машиной, о которой говорится, пользовались около 10 лет. Компания-производитель Electrolux пока никак не комментирует инцидент. Расследование, которое провела местная пожарная служба, выявило износ проводов внутри машины.

Как только дом станет пригодным для проживания, семья планирует вернуться обратно. Однако на его восстановление потребуется около полугода. Видео, снятое жительницей Канзаса, набрало более 1,4 млн просмотров и более 43 600 лайков за неделю.

Женщина включила посудомойку на ночь и показала, чем все закончилось: смотрите видео