Деталі вона розповіла у своєму тіктоці.

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Що сталося у будинку жінки

Симона Андерсон поділилася кадрами, знятими в її кухні після загоряння посудомийної машини. За її словами, вона ніколи не думала, що подібне може статися, але тепер, коли її сім'я залишилася без дому на кілька місяців, вона намагається попередити інших про небезпеку.

Мати двох дітей розповіла журналістам, що в ніч пожежі увімкнула посудомийну машину та лягла спати. Раніше вона завжди так робила. Але о другій годині ночі несподівано прокинулася від звуку пожежної сигналізації та запаху гару.

Я відразу ж розбудила чоловіка Пола, який побіг униз, щоб перевірити. Він виявив, що вся наша посудомийна машина була охоплена полум'ям. Побіг нагору, щоб сказати мені, що нам потрібно забрати дітей і піти, що ми й зробили,

– пояснила жінка.

Посудомийною машиною, про яку мовиться, користувалися близько 10 років. Компанія-виробник Electrolux поки ніяк не коментує інцидент. Розслідування, яке провела місцева пожежна служба, виявило знос дротів усередині машини.

Щойно будинок стане придатним для проживання, сім'я планує повернутися назад. Однак на його відновлення потрібно буде близько пів року. Відео, зняте мешканкою Канзасу, набрало понад 1,4 млн переглядів і понад 43 600 лайків за тиждень.

Жінка увімкнула посудомийку на ніч і показала, чим все закінчилося: дивіться відео