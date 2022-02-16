Побег тиранозавра: LEGO анонсировала набор со знаменитой сценой из "Парка Юрского периода"

Компания LEGO анонсировала выпуск очередного набора. В этот раз новый конструктор понравится всем любителям динозавров и позволит собрать легендарную сцену из фильма "Парк Юрского периода".

LEGO "Побег тиранозавра"

В готовом виде конструктор будет изображать побег тиранозавра, который смог вылезти из вольера и пытается добраться до детей в машине. Он топчется по перевернутому Ford Explorer, но главные герои смогли вылезти из автомобиля. Рядом есть еще один автомобиль со взрослыми, которые помогли детям спастись.

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Новый набор LEGO по мотивам "Парка Юрского периода" / Фото LEGO

Для еще большего соответствия сцены авторы набора добавили к нему многие другие элементы – поломанный электрический забор, сигнальную ракету, очки ночного видения, стаканы с водой и прочее. Также в наборе есть мини-фигурки героев – Алана Гранта, Яна Малкольма, Тима и Лекс Мерфи.

Фигурки героев / Фото LEGO

Конструктор состоит из 1212 деталей. Готовая модель будет иметь 15 сантиметров в высоту, 58 сантиметров в ширину и 22 сантиметра в длину.

Набор "Побег тиранозавра" / Фото LEGO

Пока набора еще нет в свободной продаже. Его можно будет купить с 17 апреля, а до этого желающие смогут оформить предварительный заказ. Цена – 99,99 доллара (более 2800 гривен).

Другие конструкторы по "Парку Юрского периода"

Кроме "Побега тиранозавра" с отсылкой к оригинальному фильму, LEGO выпустит еще 2 конструктора по случаю выхода нового "Мира Юрского периода 3: Доминион", премьера которого запланирована на июнь 2022 года.

С их помощью можно будет воспроизвести и разыграть нападение трицератопса на пикап и перевозку пирораптора и дилофозавра. В первом конструкторе будет пикап, у которого динозавр сможет отломить переднюю часть, баги для побега и фигурки героев – самого трицератопса, Клер Диринг, Франклина Уэбба и двух охранников.

Набор "Нападение трицератопса на пикап" / Фото LEGO

Во втором наборе будет внедорожник, 2 фигурки динозавров пирораптора и дилофозавра и 3 фигурки героев – Яна Малкольма, доктора Элли Сеттлер и телохранителя.

Набор "Перевозка пирораптора и дилофозавра" / Фото LEGO

Эти конструкторы существенно меньше – каждый из них состоит чуть больше чем из 200 деталей. Конечно, они и стоить будут дешевле – по 40 долларов (1130 гривен).

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