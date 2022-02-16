LEGO "Втеча тиранозавра"

У готовому вигляді конструктор зображатиме втечу тиранозавра, який зміг вилізти з вольєра та намагається дістатися до дітей в машині. Він топчеться по перевернутому Ford Explorer, але головні герої змогли вилізти з автівки. Поруч є ще один автомобіль з дорослими, які допомогли дітям врятуватися.

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Новий набір LEGO за мотивами "Парку Юрського періоду" / Фото LEGO

Для ще більшої відповідності сцени, автори набору додали до нього багато інших елементів – поламаний електричний паркан, сигнальну ракету, окуляри нічного бачення, склянки з водою тощо. Також у наборі є мініфігурки героїв – Алана Гранта, Яна Малкольма, Тіма та Лекс Мерфі.

Фігурки героїв / Фото LEGO

Конструктор складається з 1212 деталей. Готова модель матиму 15 сантиметрів у висоту, 58 сантиметрів у ширину та 22 сантиметри у довжину.

Набір "Втеча тиранозавра" / Фото LEGO

Наразі набору ще немає у вільному продажі. Його можна буде купити з 17 квітня, а до цього охочі зможуть оформити попереднє замовлення. Ціна – 99,99 долара (понад 2800 гривень).

Інші конструктори за "Парком Юрського періоду"

Окрім "Втечі тиранозавра", що посилається на оригінальний фільм, LEGO випустить ще 2 конструктори з нагоди виходу нового "Світу Юрського періоду 3: Домініон", прем'єра якого запланована на червень 2022 року.

З їхньою допомогою можна буде відтворити та розіграти напад трицератопса на пікап та перевезення пірораптора і дилофозавра. У першому конструкторі буде пікап, у якого динозавр зможе відламати передню частину, багі для втечі та фігурки героїв – самого трицератопса, Клер Дірінг, Франкліна Вебба та двох охоронців.

Набір "Напад трицератопса на пікап" / Фото LEGO

У другому наборі буде позашляховик, 2 фігурки динозаврів пірораптора та дилофозавра і 3 фігурки героїв – Яна Малкольма, доктора Еллі Сеттлер та охоронця.

Набір "Перевезення пірораптора і дилофозавра" / Фото LEGO

Ці конструктори суттєво менші – кожен з них складається трохи більше ніж з 200 деталей. Звісно, вони й коштуватимуть дешевше – по 40 доларів (1130 гривень).

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