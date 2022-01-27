По рекорду в неделю: американец за год попал в Книгу Гиннеса 52 раза

Для многих людей попасть в Книгу рекордов Гиннеса хотя бы однажды уже было бы огромным успехом. Однако американец Дэвид Раш относится к этому по-другому.

На его счету уже более 200 официальных рекордов, и он не думает останавливаться. В 2021 году он претворил в жизнь просто невероятную цель – установил 52 рекорда за 52 недели.

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Никакой недели без рекорда

Путь к новой цели Дэвид Раш начал 4 января 2021 года. Вместе со своим соседом Джонатаном Хэнноном, который часто помогает мужчине с установлением рекордов, они построили самую высокую в мире башню из мыла. Всего за минуту друзья сложили и закрепили 47 кусков мыла.

Часть сертификатов Книги рекордов Гиннеса, полученных Дэвидом Рашем / Фото из инстаграма davidrushspeaker

Одним из самых больших достижений Дэвида за прошлый год стал его 200-й рекорд Гиннеса. Стоя на фитболе, он разрезал 74 фрукта киви самурайским мечом за 1 минуту. Юбилейный рекорд мужчина назвал одним из 5 самых сложных за все время.

200-й рекорд Гиннеса Дэвида Раша: смотрите видео

Также мужчина превзошел свой первый рекорд, который он установил еще в 2015 году. Речь идет о самом длительном жонглировании с завязанными глазами. На этот раз Дэвид исполнял это в течение 32 минут и 7 секунд. Это ровно на 10 минут дольше предыдущей попытки.

Дэвид Раш пробежал 100-метровку, жонглируя с закрытыми глазами / Коллаж Дэвида Раша

В течение года он установил многие другие интересные рекорды:

проехал 56 километров на моноколесе, жонглируя;

21 минуту жонглировал топорами;

поймал ртом 49 яблок за минуту;

сделал шапку из пены для бритья и поймал ею 29 мячиков для настольного тенниса за 30 секунд;

воткнул в пробковую доску 133 канцелярские кнопки за минуту;

балансировал со 101 рулоном туалетной бумаги на голове;

удержал на палочке во рту 19 стаканов.

Год достижений завершился тем, что Дэвид быстрее всего в мире завернул своего соседа в оберточную бумагу. Он потратил на это 1 минуту и ​​43 секунды.

Дэвид Раш установил 52 рекорда за 52 недели: смотрите видео