Персонажи любимых мультфильмов снова порадуют зрителей в серии короткометражек Pixar Popcorn. Disney + опубликовала официальный трейлер.

Студия Pixar, контент которой выходит на стриминговой платформе Disney +, опубликовала официальный трейлер серии короткометражек по мотивам популярных мультфильмов, сообщают Развлечения 24. Новый проект называется Pixar Popcorn.

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В рамках проекта Popcorn студия Pixar выпустит 10 анимационных роликов. В трейлере можно заметить персонажей из 6 мультфильмов: "Душа", "История игрушек", "Тачки", "В поисках Немо", "Тайна Коко", "Суперсемейка". Названия других мультиков, по мотивам которых Pixar создаст короткометражки пока неизвестны.

Приготовьтесь к Pixar Popcorn – коллекции коротких мультфильмов с любимыми героями Pixar в совершенно новых историях,

– написали представители студии в описании к официальному трейлеру

Официальный трейлер Pixar Popcorn

Премьера всех серий Pixar Popcorn состоится 22 января на стриминговом сервисе Disney+.