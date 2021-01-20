"История игрушек" и другие любимые мультики возвращаются: премьера Pixar Popcorn – трейлер
Персонажи любимых мультфильмов снова порадуют зрителей в серии короткометражек Pixar Popcorn. Disney + опубликовала официальный трейлер.
Студия Pixar, контент которой выходит на стриминговой платформе Disney +, опубликовала официальный трейлер серии короткометражек по мотивам популярных мультфильмов, сообщают Развлечения 24. Новый проект называется Pixar Popcorn.
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В рамках проекта Popcorn студия Pixar выпустит 10 анимационных роликов. В трейлере можно заметить персонажей из 6 мультфильмов: "Душа", "История игрушек", "Тачки", "В поисках Немо", "Тайна Коко", "Суперсемейка". Названия других мультиков, по мотивам которых Pixar создаст короткометражки пока неизвестны.
Приготовьтесь к Pixar Popcorn – коллекции коротких мультфильмов с любимыми героями Pixar в совершенно новых историях,
– написали представители студии в описании к официальному трейлеру
Официальный трейлер Pixar Popcorn
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