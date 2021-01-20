Персонажі улюблених мультфільмів знову потішать глядачів у серії короткометражок Pixar Popcorn. Disney+ опублікувала офіційний трейлер.

Студія Pixar, контент якої виходить на стрімінговій платформі Disney+, опублікувала офіційний трейлер серії короткометражок за мотивами популярних мультфільмів, повідомляють Розваги 24. Новий проєкт має назву Pixar Popcorn.

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У рамках проєкту Popcorn студія Pixar випустить 10 анімаційних роликів. У трейлері можна помітити персонажів з 6 мультфільмів: "Душа", "Історія іграшок", "Тачки", "У пошуках Немо", "Коко", "Суперсімейка". Назви інших мультиків, за мотивами яких Pixar створить короткометражки наразі невідомі.

Приготуйтеся до Pixar Popcorn – колекції коротких мультфільмів з улюбленими героями Pixar в абсолютно нових історіях,

– вказали представники студії в описі до офіційного трейлера

Офіційний трейлер Pixar Popcorn

Прем'єра усіх серій Pixar Popcorn відбудеться 22 січня на стрімінговому сервісі Disney+.