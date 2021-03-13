Представители калифорнийской пивоварни Sierra Nevada решили установить новый рекорд. Они запустили пивной кег с помощью катапульты на 147 метров. Этого расстояния было достаточно, чтобы попасть в Книгу Гиннесса.

Для катапультирования в пивоварне выбрали бочки Big Little Thing, потому что они лучше всего подходили для установления рекорда преодоления самого длинного расстояния снарядом, запущенного типом катапульты требушет. По условиям Книги рекордов Гиннесса, этот снаряд должен весить не менее 20 килограммов.

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Представители пивоварни рассказали, что хотели сделать что-то значимое, чтобы отпраздновать выпуск нового пива IPA Big Little Thing. Обычно, когда пивоварня выпускала новое пиво, они устраивали публичные дегустации или приносили его на музыкальные фестивали и другие массовые мероприятия. Но из-за пандемии не удалось запланировать ничего подобного.

В бочках не было пива. Мы не хотели жертвовать напитком. Оно предназначено для питья, поэтому мы наполнили кеги обычной водой,

– рассказала Теренс Салливан, бренд-менеджер Sierra Nevada.

В день установления рекорда менеджеры проводили прямую трансляцию. Они катапультировали 3 бочки. Первый кег запустили в старый списанный трейлер, который служил мишенью. Второй запустили на дистанцию с отметками расстояния, и попросили зрителей в социальных сетях отгадать, как далеко он полетел. Запуск третьей бочки был самым ответственным – именно она должна была установить рекорд, и ей это удалось.

Смотрите видео с трансляции запусков пивных бочек

Я очень горжусь тем, как все сложилось. Это действительно круто и уникально,

– поделилась менеджер по продажам Николь Спринг.

Решающий кег пролетел расстояние 147 метров, и тем самым превзошел предыдущий рекорд – 77 метров.