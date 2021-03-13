Представники каліфорнійської броварні Sierra Nevada вирішили встановити новий рекорд. Вони запустили пивний кег за допомогою катапульти на 147 метрів. Цієї відстані було достатньо, щоб потрапити до Книги Гіннеса.

Для катапультування у броварні обрали бочки Big Little Thing, бо вони найкраще підходили для встановлення рекорду подолання найдовшої відстані снарядом, запушеним типом катапульти требушет. За умовами Книги рекордів Гіннеса, цей снаряд має важити не менше, ніж 20 кілограмів.

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Представники броварні розповіли, що хотіли зробити щось значуще, щоб відсвяткувати випуск нового пива IPA Big Little Thing. Зазвичай, коли броварня випускала нове пиво, вони влаштовували публічні дегустації або приносили його на музичні фестивалі чи інші масові заходи. Але через пандемію не вдалося запланувати нічого подібного.

У бочках не було пива. Ми не хотіли жертвувати напоєм. Воно призначене для пиття, тому ми наповнили кеги звичайною водою,

– розповіла Теренс Салліван, бренд-менеджерка Sierra Nevada.

У день встановлення рекорду менеджери проводили пряму трансляцію. Вони катапультували 3 бочки. Перший кег запустили у старий списаний трейлер, який слугував мішенню. Другий запустили на дистанцію з відмітками відстані, і попросили глядачів у соціальних мережах відгадати, як далеко він полетів. Запуск третьої бочки був найвідповідальнішим – саме вона мала встановити рекорд, і їй це вдалося.

Дивіться відео з трансляції запусків пивних бочок

Я дуже пишаюся тим, як все склалося. Це справді круто і унікально,

– поділилася менеджерка з продажів Ніколь Спрінг.

Вирішальний кег пролетів відстань 147 метрів, і тим самим перевершив попередній рекорд – 77 метрів.