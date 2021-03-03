Британская лотерея разыскивает победителя огромного джекпота: для этого выпустили особенное пиво
Британская национальная лотерея обратилась за помощью к пивоварне Backyard Brewhouse в Уолсолле, чтобы выпустить собственное пиво. Так представители лотереи EuroMillions надеются найти победителя джекпота, который не приходит за выигрышем уже более полугода.
Источник:UPI
Билет, который приобрели в одном из уолсолських магазинов в сентябре 2020 года, оказался выигрышным. Человек, который его купил, выиграл джекпот – 1 миллион фунтов стерлингов (38,8 миллиона гривен). Счастливчик до сих пор не связался с организаторами лотереи, чтобы забрать свой выигрыш, и рискует не получить его никогда. Дело в том, что 17 марта истекает срок действия этого лотерейного билета.
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Организаторы EuroMillions вместе с пивоварней Backyard Brewhouse выпустили 100 бутылок светлого эля под названием Just The Ticket, чтобы распространить информацию о поиске победителя. Сейчас пиво можно заказать на сайте пивоварни.
Нам нужно кричать со всех крыш, что у лотереи есть неидентифицированный билет,
– написали в твитере пивоварни.
Представители лотереи и пивоварни призывают всех жителей Уолсолла и окрестностей проверить лотерейные билеты, которые когда-либо покупали они, их друзья или родственники. Они надеются, что смогут найти победителя в ближайшие дни, ведь осталось совсем мало времени, чтобы не упустить шанс и выиграть деньги, "которые изменят жизнь".
Пиво Just The Ticket / Фото Backyard Brewhouse
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