Счастливый день: женщина сорвала джекпот в лотерею в тот же день, что и ее муж 10 лет назад
Мере Маджи из Северной Каролины увидела, что она выиграла главный приз в лотерею в воскресенье Супербоула – день, когда проходит главный в году матч американского футбола. В этом не было бы ничего необычного, если бы ее муж также не выиграл приз 10 лет назад.
Источник:UPI
Сумма выигрыша Мэри составила 268 132 доллара (7,5 миллиона гривен). Она стала одной из 2-х людей, у которых сошлась выигрышная комбинация чисел, а потому джекпот в размере 536 264 доллара (15 миллионов гривен) разделили между ними поровну.
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Женщина была поражена и не думала, что такое может произойти, несмотря на то, что они с мужем регулярно играют в лотерею. Ее муж тоже не сразу поверил в такую удачу, и подумал, что жена шутит.
Пожалуй, воскресенье Супербоула – это наш счастливый день. 10 лет назад мой муж в это воскресенье также выиграл приз в футбольном тотализаторе,
– рассказала Мэри.
На выигранные деньги супруги планируют погасить долги, а также сделать некоторые инвестиции. Они рассказали, что на пенсию пока не собираются, но "приближаются к этому".
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