Мере Маджи из Северной Каролины увидела, что она выиграла главный приз в лотерею в воскресенье Супербоула – день, когда проходит главный в году матч американского футбола. В этом не было бы ничего необычного, если бы ее муж также не выиграл приз 10 лет назад.

Сумма выигрыша Мэри составила 268 132 доллара (7,5 миллиона гривен). Она стала одной из 2-х людей, у которых сошлась выигрышная комбинация чисел, а потому джекпот в размере 536 264 доллара (15 миллионов гривен) разделили между ними поровну.

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Женщина была поражена и не думала, что такое может произойти, несмотря на то, что они с мужем регулярно играют в лотерею. Ее муж тоже не сразу поверил в такую удачу, и подумал, что жена шутит.

Пожалуй, воскресенье Супербоула – это наш счастливый день. 10 лет назад мой муж в это воскресенье также выиграл приз в футбольном тотализаторе,

– рассказала Мэри.

На выигранные деньги супруги планируют погасить долги, а также сделать некоторые инвестиции. Они рассказали, что на пенсию пока не собираются, но "приближаются к этому".