Бетти Вонг со штата Вирджиния сорвала джекпот в лотерею благодаря счастливой ошибке. Она всегда покупала билеты в интернете, но на этот раз ошиблась и купила 50 вместо одного.

Один из этих билетов оказался выигрышным и принес женщине 2 миллиона долларов. Это больше, чем 55 миллионов гривен.

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В билете совпали 5 цифр с выигрышной комбинации – 4, 19, 23, 25, 49. Благодаря тому, что женщина заплатила 1 доллар за дополнительную опцию Power Play, ее выигрыш увеличился с 1 миллиона до 2-х.

Бэтти Вонг рассказала, что обычно покупает только один билет, чтобы не тратить на лотереи слишком много денег. Поэтому женщина не обрадовалась, когда увидела, что в 50 раз превысила свою норму. Но после известия о победе раздражение быстро сменилось приятным шоком.



Бэтти Вонг получила 2 миллиона долларов / Фото Virginia Lottery

Я думала, что неправильно прочитала цифры, поэтому разбудила мужа,

– поделилась Бэтти.

Когда муж подтвердил, что все верно, супруги долго не могли заснуть. Счастливая победительница радуется, ведь выигранные деньги помогут ей заботиться о своей семье.