Бетті Вонг зі штату Вірджинія зірвала джекпот в лотерею завдяки щасливій помилці. Вона завжди купувала білети в інтернеті, але цього разу помилилася і купила 50 замість одного.

Один із цих білетів виявився виграшним, і приніс жінці 2 мільйони доларів. Це більше, ніж 55 мільйонів гривень.

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У білеті збіглися 5 чисел з виграшної комбінації – 4, 19, 23, 25, 49. Завдяки тому, що жінка заплатила 1 долар за додаткову опцію Power Play, її виграш збільшився з 1 мільйона до 2-ох.

Бетті Вонг розповіла, що зазвичай купує лише один білет, аби не витрачати на лотереї забагато грошей. Тому жінка не зраділа, коли побачила, що в 50 разів перевищила свою норму. Але після звістки про перемогу роздратування швидко змінилося на приємний шок.



Бетті Вонг отримала 2 мільйони доларів / Фото Virginia Lottery

Я думала, що неправильно прочитала цифри, тому розбудила чоловіка,

– поділилася Бетті.

Коли чоловік підтвердив, що все вірно, подружжя довго не могло заснути. Щаслива переможниця радіє, адже виграні гроші допоможуть їй піклуватися про свою сім'ю.