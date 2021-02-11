Австралієць із Канберри ще у жовтні 2020 року придбав лотерейний білет, заховав його у шухляду, і забув про нього. Нещодавно чоловік виявив, що він вже 3 місяці як мільйонер.

Сума виграшу цього забудькуватого щасливчика склала 1,6 мільйона австралійських доларів. Це 1,2 мільйона американських доларів або 34 мільйони гривень.

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Чоловік розповів, що регулярно грає у лотерею вже понад 10 років. Він часто забуває про куплені білети, і перевіряє їх через кілька тижнів чи місяців. Це ж саме трапилося й цього разу, але такий великий виграш дістався йому вперше.

Це весь час було у моїй шухляді. Я божеволію від того, що стільки грошей місяцями лежали у моїй шухляді, а я й не здогадувався про це,

– поділився переможець.

Австралієць каже, що ці гроші дозволять йому отримати фінансову свободу. Він планує виплатити іпотеку та піклуватися про свою родину, але не припинятиме працювати. Крім того, чоловік хоче вкласти виграні гроші, щоб примножити їх.