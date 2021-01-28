Американець виграв у лотерею мільярд доларів: це третій за величиною виграш в історії США
Невідомий щасливчик зірвав неймовірний джекпот. Він став другим за величиною в історії лотереї Mega Millions та третім в історії США.
Джерело: CNN
Розмір джекпоту лотереї Mega Millions виріс до 1 мільярда доларів у п'ятницю, 22 січня. А вже наступного дня його виграв невідомий американець, який придбав лотерейний білет у штаті Мічиган.
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Його білет став єдиним у США, у якому були вказані 6 чисел виграшної комбінації – 4, 26, 42, 50, 60 і 24. Саме завдяки їм анонімний щасливчик виграв мільярд доларів (понад 28 мільярдів гривень). Щоправда, після податкових зборів він зможе отримати 739,6 мільйона доларів (20,8 мільярда гривень).
Шанс перемогти був мізерним – 1 на 302 575 350. Наступний джекпот у Mega Millions після цього виграшу буде значно меншим – 20 мільйонів доларів (563 мільйони гривень).
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