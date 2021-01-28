Невідомий щасливчик зірвав неймовірний джекпот. Він став другим за величиною в історії лотереї Mega Millions та третім в історії США.

Джерело: CNN

Розмір джекпоту лотереї Mega Millions виріс до 1 мільярда доларів у п'ятницю, 22 січня. А вже наступного дня його виграв невідомий американець, який придбав лотерейний білет у штаті Мічиган.

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Його білет став єдиним у США, у якому були вказані 6 чисел виграшної комбінації – 4, 26, 42, 50, 60 і 24. Саме завдяки їм анонімний щасливчик виграв мільярд доларів (понад 28 мільярдів гривень). Щоправда, після податкових зборів він зможе отримати 739,6 мільйона доларів (20,8 мільярда гривень).

Особа переможця не розголошується. Ймовірно, що щасливчик ще не звернувся до організаторів лотереї або ж досі не знає про свій виграш.

Шанс перемогти був мізерним – 1 на 302 575 350. Наступний джекпот у Mega Millions після цього виграшу буде значно меншим – 20 мільйонів доларів (563 мільйони гривень).